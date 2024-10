Autos in St. Lorenz frontal kollidiert - 3 Verletzte

Es war gegen 17:45 Uhr, als ein Slowake (26) mit seinem Auto von Thalgau kommend Richtung Mondsee fuhr. Auf dem Beifahrersitz des Wagens saß ein 22-jähriger Landsmann. Im Gemeindegebiet von Sankt Lorenz geriet der 26-Jährige aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 33-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Einsatzleiter Johann Wieser von der Feuerwehr Keuschen schildert die Lage vor Ort so: "Bei der Anfahrt konnten wir keine Rauchentwicklung erkennen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass zwei Pkw heftig frontal zusammengestoßen waren."

Bildergalerie: Frontalcrash in St. Lorenz forderte 3 Verletzte (Foto: Christian Stoxreiter) Bild 1/9 Galerie ansehen

Mehrere Unfälle in dieser Kurve

Die beiden Lenker und der Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung und mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das LKH sowie das UKH nach Salzburg gebracht. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsmittel und reinigte die Straße von Trümmerteilen. Im Einsatz waren knapp 40 Helfer von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Notarzthubschrauber und Polizei. Der Frontalzusammenstoß passierte in einer unfallträchtigen Kurve zwischen Keuschen und Thalgau, in der es heuer bereits zu mehreren Unfällen kam.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.