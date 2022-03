Autor sucht nach Zeugen in Gmundner Mordfall

"Es gibt sie, und ich bitte sie, dass sie sich melden", sagt der "True-Crime"-Autor Norbert Blaichinger (64) aus Zell am Moos, der aktuell an einem Buch über den im Juli 2013 in Gmunden verübten Mord an der Gmundner Tanzlehrerin Ingrid Scherrer schreibt. Blaichinger appelliert, dass sich all jene bei ihm melden mögen, die etwas zu diesem vieldiskutierten Fall aussagen können.

"Schon bei den Recherchen zum im Herbst 1986 verübten Mord an Martina Posch konnten sich die Leute darauf verlassen, dass ihre Identität nicht preisgegeben wird, und das ist auch jetzt so", verspricht Blaichinger. Er sei nun im Mordfall Scherrer an den Beobachtungen all jener interessiert, die sich aus irgendwelchen Gründen bisher nicht geäußert hätten. Personen, die etwas aussagen können, werden gebeten, sich per E-Mail unter blaichinger-consulting@gmx.at oder unter Tel. 0664 / 4255000 beim Autor zu melden.

In der Causa sendet der Privat-TV-Sender ATV am Samstag, 20.15 Uhr, eine Folge der Reihe "Ungelöst – Cold Case Austria".