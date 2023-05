Autolenkerinnen bei Frontalzusammenstoß in Schörfling schwer verletzt

Eine 58-jährige Lenkerin aus Schörfling fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Schörflinger Landesstraße in Richtung ihrer Heimatgemeinde. Zur selben Zeit fuhr eine 34-jährige Autolenkerin aus Aurach am Hongar (Bez. Vöcklabruck) mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache krachten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden in den Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus den Fahrzeugen befreit werden.

Beide Lenkerinnen wurden schwer verletzt. Bild: KALTENLEITNER MATTHIAS (KALTENLEITNER MATTHIAS)

Beide Lenkerinnen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper