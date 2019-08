Autolenker übersah Gruppe von Radfahrern - 59-Jähriger schwer verletzt

Mit seinem Rennrad war der 59-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck in einer Gruppe mit anderen Radfahrern in der Gemeinde Regau unterwegs. Als ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in der Ortschaft Himmelreich einen anderen Pkw überholen wollte, kam es zu dem Unfall. Der 34-Jährige dürfte die entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben - das Auto streifte den 59-jährigen Radfahrer.

Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in das LKH Vöcklabruck gebracht.