Autolenker flüchtete nach Unfall mit 86-jähriger Fahrradfahrerin

Die 86-jährige Fahrradfahrerin aus dem Bezirk Gmunden war gegen 12.30 Uhr in Laakirchen auf der L1309 unterwegs. Plötzlich überholte sie ein Auto dermaßen knapp, dass sie stürzte, wie eine Zeugin der Polizei berichtete. Weitere Zeuginnen leisteten der Pensionistin Erste Hilfe. Der Lenker, ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, fuhr kurz mit seinem Auto zurück, fragte ob alles in Ordnung sei und fuhr dann aber ohne eine Antwort abzuwarten weg. Die Zeuginnen riefen die Rettung. Die Pensionistin wurde unbestimmten Grades verletzt in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.

Wenig später konnte die Polizei den Autolenker ausforschen. Er wurde angezeigt.