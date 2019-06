Autofahrer gegen Rennradfahrer: Am Attersee liegen die Nerven blank

Der Sommer kommt – was am Ufer des Attersees auch bedeutet, dass der Radverkehr und die Autodichte auf der Uferstraße stark zunehmen und zu Reibereien zwischen den beiden Seiten führen.

Vor allem Rennradfahrer ziehen den Zorn vieler Autolenker auf sich, weil sie die Straßenfahrbahn benutzen und den Verkehr behindern, obwohl es über weite Strecken einen Radweg gäbe. Darüber hinaus fahren sie auf der Straße oft auch noch nebeneinander. "Da wird für Hunderttausende Euro ein wunderschöner Radweg gebaut", klagt der Timelkamer Autofahrer Roland Feusthuber in einem Leserbrief an die OÖN. "Der Großteil dieser Ignoranten fährt aber zu zweit oder zu dritt und auch bei Gegenverkehr nebeneinander auf der Straße, obwohl sich dahinter schon eine Autokolonne angesammelt hat und nicht überholen kann. Der Radweg bleibt dagegen unbenutzt, dafür sind sich die Hobbysportler ja zu gut!"

Gesetz ist auf Seiten der Radler

Doch auch die Radfahrer klagen. "Vielen Autofahrern ist nicht bewusst, wie unangenehm es für uns ist, wenn sie uns mit viel zu geringem Abstand überholen", sagt Erwin Mayer, Obmann des Schörflinger Rennradclubs Atterbiker, der mit rund 150 Mitgliedern einer der größten des Landes ist. "Wir haben keine Knautschzone und tragen damit das ganze Risiko. Außerdem können wir uns nicht wehren. Bevor du noch weißt, wie dir geschieht, ist das Auto schon weg."

Laut Straßenverkehrsordnung beträgt der Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern bis Tempo 50 1,5 Meter. Mit jedem km/h, das dazukommt, vergrößert sich der Pflichtabstand um einen Zentimeter. Das heißt: Wer einen Radfahrer mit 80 km/h überholt, sollte mindestens 1,80 Meter Abstand halten.

Was ungeduldige Autofahrer ärgern wird: Rennradfahrer haben laut Gesetz Sonderrechte. Wenn es sich um eine Trainingsfahrt handelt, dürfen sie laut Paragraf 68 der Straßenverkehrsordnung nebeneinanderfahren. Zudem sind sie (im Gegensatz zu anderen Radfahrern) nicht verpflichtet, vorhandene Radwege zu benutzen. "Es ist einfach nicht praktikabel und bei unseren Geschwindigkeiten sogar gefährlich für uns, auf Radwegen zu fahren", sagt Mayer. "Man müsste bei jeder Zufahrt aus Sicherheitsgründen abbremsen, kommt an vielen Stellen in Konflikt mit Fußgängern, und der Rollsplitt auf den Radwegen würde bei Rennrädern laufend zu Pannen führen."

Am besten wäre es, so Erwin Mayer, wenn sowohl Radfahrer als auch Autofahrer mehr Verständnis für die jeweils andere Seite entwickeln würden. "Es wäre genug Platz für alle da", sagt der Rennradfahrer. "Was es braucht, ist mehr Toleranz und Rücksichtnahme."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at