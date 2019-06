Auto überschlug sich - Pensionistenpaar verletzt

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am 2. Juni 2019 gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw in Grünau im Almtal auf der Hochberghaus Mautstraße talwärts. Am Beifahrersitz befand sich seine 72-jährige Gattin. In einer Linkskurve kam der Pensionist rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Straßenböschung.

Daraufhin überschlug sich sein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Von nachkommenden Fahrzeuglenkern wurden per Handy die Einsatzkräfte alarmiert und Erste Hilfe geleistet. Die im Pkw eingeklemmte 72-jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins LKH Kirchdorf an der Krems gebracht. Die Straße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.