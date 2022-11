Auto überschlug sich mehrmals auf der B1

Auf der Wiener Bundesstraße B1 kam ein Autofahrer in Fahrtrichtung Salzburg am Freitagvormittag in Redlham (Bezirk Vöcklabruck) aus noch unbestimmten Gründen von der Fahrbahn ab. Sein Pkw touchierte die Leitschiene und überschlug sich in der Folge mehrmals, bis es auf dem Dach liegenblieg.

Der Lenker konnte sich noch aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, wurde danach aber mit unbestimmten Verletzungen vom Roten Kreuz versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Redlham sicherte mit 19 Mann im Einsatz die Unfallstelle und barg das total zerstörte Fahrzeug.