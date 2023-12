Auto überschlug sich in Gmundner Begegnungszone

An der Geschwindigkeit lag es nicht. An jene 20km/h, die in der Begegnungszone der Gmundner Innenstadt erlaubt sind, hielt sich ein 90-jähriger Pensionist Montagabend. Vor dem Klosterplatz hatte sich im Feierabendverkehr ohnehin bereits eine Autokolonne gebildet. Als die Ampel auf Grün wechselte, geriet der Mann, der zu bald eingelenkt hatte, auf den Randstein, wollte bremsen und stieg dabei versehentlich auf das Gaspedal.

Der Mercedes mit Automatik-Getriebe beschleunigte schnell, krachte gegen einen Poller und überschlug sich. Der 90-Jährige wurde dabei leicht verletzt, aber glücklicherweise nicht eingeklemmt.

"Es war Glück im Unglück. Wenn der Mann nicht gegen den Poller gekracht wäre, dann wäre er in den Kiosk oder womöglich in die Spaziergänger am Gehweg gefahren", sagt Stadtrat Philipp Wiatschka (Neos), der als Ersthelfer zufällig vor Ort war und den Mann aus dem Auto holte. Die Rettungskette habe schließlich ausgezeichnet funktioniert.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger