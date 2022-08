Auto stand auf Eurospar-Parkplatz in Flammen

Gegen 23 Uhr brannte ein Auto, das vor einem Eurospar-Geschäft in Mondsee/Gaisberg abgestellt war. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tiefgraben, Mondsee, Guggenberg und Hof (Bezirk Vöcklabruck) eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Sie konnten das Feuer löschen und um kurz vor zwei Uhr wieder einrücken. "Zum Glück wurde niemand verletzt und auch das Fahrzeug stand weit genug von dem gerade erst neu gebauten Eurospar weg, sodass keine Gefahr für das Gebäude bestand", heißt es in einer ersten Information.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen