Auto geriet auf die Gegenfahrbahn - Frontalzusammenstoß

Der junge Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Freitag gegen 14.15 Uhr auf der B1, Wiener Straße Richtung Vöcklamarkt. In Mösendorf, Gemeinde Vöcklamarkt, geriet er plötzlich aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Er stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck zusammen. Beide Lenker wurden teils schwer verletzt ins Salzkammergutklinikum in Vöcklabruck eingeliefert, wie die Polizei am Freitag berichtete.