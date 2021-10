Auto gegen E-Biker - ein Verletzter

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 18.40 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Laakirchen auf der L1308, Kranichsteger Straße, in Richtung Eisengattern. An der Kreuzung mit dem Güterweg Rahstorf wollte ein 68-jähriger E-Bike-Lenker aus dem Bezirk Gmunden auf die L1308 übersetzen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto des 28-Jährigen, der zuvor noch vergeblich versuchte auszuweichen. Der Biker stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.