Auto Esthofer spendete an das SOS-Kinderdorf

Das Geld kommt dem derzeit in Aus- und Umbau befindlichen SOS-Kinderdorf in Altmünster zugute. Viele Generationen seien seit 1955 im SOS-Kinderdorf Altmünster bereits groß geworden, so Auto-Esthofer-Geschäftsstellenleiter Horst Rosenberg: "Die Häuser haben dementsprechend gebäudetechnisch nicht mehr den erforderlichen Standard, um damit weitere Generationen von Kindern und Jugendlichen optimal betreuen zu können. Darum freut es uns umso mehr, ein Puzzlestück zu diesem ambitionierten Projekt beisteuern zu können."

Übergeben wurde der Spendenscheck vor wenigen Tagen an SOS-Kinderdorf-Pressebetreuerin Michaela Rimser, die sich über die beim Traunsee Halbmarathon gesammelte stolze Summe sehr freute und ihren Dank im Namen der SOS-Bewegung aussprach.