Auto drohte in die Traun zu stürzen

Genau auf dem Parkplatz, an dem sich erst vor wenigen Tagen ein Auto selbstständig machte und in die Traun zu stürzen drohte, passierte am Sonntagabend noch einmal das gleiche: Nachdem ein Einheimischer sein Auto abgestellt und die Tür zugeschlagen hatte, setzte sich das Fahrzeug langsam in Bewegung. Der Mann hatte offensichtlich die Handbremse nicht gezogen und musste zusehen, wie sein Auto über die Böschung hinab rollte. Zum Glück blieb es dort knapp vor dem Ufer hängen.

Der Unglückslenker alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Lauffen, deren Zeughaus sich unmittelbar daneben befindet. Einsatzleiter Florian Laimer beschloss, zur Bergung das schwere Rüstfahrzeug der Bad Ischler Feuerwehr anzufordern, das mit einem Kran ausgerüstet ist. "Wir hätten das Auto mit einer Seilwinde zurückziehen können", sagt er. "Aber dadurch hätte es beschädigt werden können." Bis zum Eintreffen des Krans sicherten die Lauffener Kameraden das Auto mit einer Seilwinde ab.

Das Auto konnte von 20 Feuerwehrleuten am Ende sicher geborgen werden. Es war beim Hinabrollen nur an der Stoßstange beschädigt worden. "Gut möglich, dass es der Zwischenfall in die nächste Faschingszeitung schafft", sagt Laimer.