Bad Goisern: Auto drohte in einen Bach abzurutschen

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Bad Goisern. Es war kurz nach Mitternacht , als eine Autolenkerin ihren Kleinwagen auf einer Gemeindestraße in der Goiserer Ortschaft Weißenbach wenden wollte. In der Dunkelheit geriet sie jedoch über den Fahrbahnrand hinaus und rutschte mit ihrem Fahrzeug eine steile Böschung zu einem Bach hinab. An der Böschungskante blieb das Fahrzeug zum Glück hängen, mit einem Vorderrad in der Luft.

Die Lenkerin stieg dauerhaft fest auf die Bremse und konnte so ein Nachrutschen und einen Absturz gerade noch verhindern. In ihrer Not rief sie dann die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern zu Hilfe. Ein vorbeikommender Feuerwehrmann auf dem Weg zum Feuerwehrhaus sicherte zuerst mit seinem Pickup und einem Seil den absturzgefährdeten PKW, sodass die Lenkerin endlich aussteigen konnte.

Die eigentliche Fahrzeugbergung erledigten dann die Feuerwehren Bad Goisern und Weißenbach. Mit Hilfe eines Bergekrans konnte der abgerutschte Pkw behutsam wieder auf die Fahrbahn gehoben werden. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Bad Goisern sicherte und barg das Fahrzeug. Bild: Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern

