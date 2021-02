Auto bei Unfall von der Straße geschleudert

Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr gemeinsam mit einer 18-Jährigen Beifahrerin gegen 12 Uhr auf der L 541 aus Straß im Attergau kommend Richtung Oberwang. Zeitgleich lenkte ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sein Auto auf einer Gemeindestraße Richtung Kreuzung mit der L 541.

Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 20-Jährigen über die gegenüberliegende Straßenseite in den Acker neben der Straße geschleudert. Sowohl der 85-jährige Lenker, als auch die 20-jährige Lenkerin erlitten Verletzungen und mussten mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete die Polizei am Sonntag. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Oberwanger-Landesstraße war während der Aufnahme- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde nur schwer passierbar.

