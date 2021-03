Weniger gut lief es hingegen in der sechsten Runde im Heimspiel gegen die groß aufspielenden Vorarlberger aus Kennelbach. Lediglich Ebensees Jonas Promberger konnte zum Auftakt mit 3:2 gegen Kennelbachs Maxime Dieudonne den Ehrenpunkt machen. Christian Wolf stand gegen den in den Reihen der Kennelbacher spielenden Spitzenreiter der Einzelrangliste, Miroslav Sklensky, ebenso auf verlorenem Posten wie im Duell der Oldies Ivan Karabec (Ebensee) gegen Istvan Toth (Kennelbach). Auch das zuletzt so erfolgreiche Doppel Karabec/Wolf hatte diesmal gegen Toth/Sklensky keine Chance. In Summe setzte es eine 1:4-Niederlage. Die Vorarlberger duellieren sich nun mit Mauthausen um den Titel im unteren Playoff der 1. Bundesliga. Für Ebensee geht es drei Runden vor Schluss um Platz vier bis sechs. (gs)

