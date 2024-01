Ausverkaufter Auftakt für das Jahr 2024

Und obwohl die offizielle Eröffnung erst am 20. Jänner mit Hubert von Goisern, Conchita Wurst und dem Chor der "Tausend" in Bad Ischl stattfindet, lieferte Gmunden bereits am ersten Tag des neuen Jahres einen Vorgeschmack: Das Neujahrskonzert im Stadttheater war restlos ausverkauft.

Das Publikum durfte Werken von Leonard Bernstein, Friedrich Cerha, Balduin Sulzer oder Johann Strauss lauschen. Der Applaus für das ORF-Radio-Symphonieorchester unter der Leitung von Tobias Wögerer war bei jedem Stück garantiert.

Weiter geht es im dichten Kultur-Terminkalender bereits morgen mit den Glöcklerläufen: traditionell in Ebensee (18 Uhr), aber auch in Gmunden, Steinbach am Attersee oder in Bad Goisern.

