Außergewöhnlicher Musikgenuss mit einer außergewöhnlichen Künstlerin

NUSSDORF AM ATTERSEE. Die Pfarrkirche von Nußdorf ist am Sonntag, 19.30 Uhr, Schauplatz eines wahrlich nicht alltäglichen Konzerts: Die international renommierte Flötistin Karin Leitner tritt zusammen mit der aus Linz gebürtigen Soloharfenistin des Salzburger Mozarteum Orchesters Katharina Lieli auf, die am Mozarteum Harfe unterrichtet.

"Wir spielen Renaissance, Klassik, Mozart, Südamerikanisches, Irisches", sagt Leitner, "und ein wunderschönes Stück ? ein unbekanntes Juwel des französischen Konteradmirals und Komponisten Jean Cras, ein ganz apartes, schönes Stück. Unser Programm ist so, dass man sich einfach hinsetzen und es genießen kann." Es sei für jeden Geschmack etwas dabei, "und wenn einem das eine Stück nicht so gefällt, dann gefällt einem das andere".

Karin Leitner stammt ursprünglich aus der Steiermark und lebt in Wien. Seit Jahren spielt sie Sommerkonzerte am Attersee, dem sie sich sehr verbunden fühlt. Sie war engagiert im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper und im Royal Philharmonic Orchestra London, spielte im Irish Chamber Orchestra, war Solistin mit dem Thames Chamber Orchestra und mit dem Cape Town Philharmonic Orchestra in Südafrika. Leitner zählt weiter auf: "Ich habe in Her Majesty?s Theatre London Soloflöte im ?Phantom der Oper? gespielt, war Künstlerische Leiterin des Vienna Film Orchestra und habe die Filmmusik für einen Hollywood-Film aufgenommen, habe Querflöte an der Universität Melbourne in Australien und unterprivilegierte Kinder in den Slums von Kapstadt im Rahmen der Yehudi Menuhin Foundation in Musik unterrichtet." In Nepal gab Leitner unter abenteuerlichen Umständen während des dortigen Bürgerkrieges Konzerte und bekam eine Ehrung der Vereinten Nationen.

Mittlerweile hat diese außergewöhnliche Künstlerin elf CDs aufgenommen, davon vier mit selbstkomponierten Werken für Flöte Harfe und Orchester. "Sie klingen filmmusikmäßig", sagt Leitner, die auf der Plattform YouTube auch als Soloflötistin bei einem Auftritt im Wiener Konzerthaus zusammen mit Christian Kolonovits bei "Best of John Williams" zu sehen und zu hören ist.

Ebenso außergewöhnlich verspricht ihr Auftritt am Sonntagabend in der Nußdorfer Pfarrkirche zu werden. Leitner: "Unser Motto für das Konzert ist, dass wir die Menschen mit unserer Musik inspirieren, sodass sie beschwingt und positiv gestimmt sind. So wird die Welt eine bessere."

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer