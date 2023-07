Außergewöhnliche Bergerlebnisse in Obertraun

Bis in den Oktober hinein haben die Touristiker am Fuß des Dachsteins ein Programm für alpine Feinschmecker zusammengestellt.

Wer pur in die Natur eintauchen will, kann an geführten Wanderungen teilnehmen. Für Freunde der Musik gibt es Konzerte der Ortsmusikkapelle Obertraun bis hin zum Echo- und Weisenblasen am See. Ein Highlight des "Obertrauner Bergerlebnisses" sind die Sonnenaufgangs- und Vollmondfahrten. Die Sonnenaufgangsfahrt findet an ausgewählten Tagen statt. Die Teilnehmer fahren langsam mit der Seilbahn hoch, wenn die Natur gerade erwacht, und genießen ein Sonnenaufgangsfrühstück auf der Gjaid-Alm.

Infos zu allen Programmpunkten gibt es im Internet auf www.obertrauner-bergerlebnis.at

