Ausreisekontrollen auch in Rohrbach

LINZ. Die Zahl der Bezirke, an deren Außengrenzen 3G-Ausreisekontrollen von Polizei und Bundesheer durchgeführt werden, steigt weiter an. Seit Mitternacht wird nun auch in Rohrbach kontrolliert. In den vergangenen sieben Tagen wies Rohrbach eine durchschnittliche Inzidenz von 569,7 auf und lag somit deutlich über dem im Erlass definierten Grenzwert von 500.

Damit gelten nun bereits zwölf von 18 oberösterreichischen Bezirken laut dem Erlass des Bundes als Hochinzidenzgebiet. Der Krisenstab des Landes hofft, durch die Kontrollen das Infektionsgeschehen einzudämmen und zu verhindern, dass auch in anderen Regionen die Infektionszahlen stark ansteigen.

Nur in den Bezirken Linz, Wels, Steyr, Urfahr-Umgebung, Eferding und Linz-Land muss man an den Bezirksgrenzen noch nicht mit punktuellen 3G-Kontrollen rechnen.

Kontrollen in Steyr vorbereitet

Wie lange das so bleibt, ist fraglich. "Für den Bezirk Steyr-Stadt werden Ausreisekontrollen vorbereitet", teilte der Krisenstab gestern in einer Aussendung mit. Gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Steyr laut den Zahlen der AGES bereits bei 640,3.

In Braunau, Perg und Vöcklabruck liegt die Inzidenz inzwischen über der 1000er-Marke. Ein Ende der Kontrollen rückt damit in weite Ferne.