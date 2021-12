Ausbildung zum Fahrradtechniker im WIFI Bad Ischl

Schaltung, Bremsen, Laufräder, Steuersatz – alles soll rund laufen, damit dem Fahrradspaß nichts im Wege steht. Damit dem auch so ist, bietet das WIFI Bad Ischl für Interessierte, Hobbyfahrer, Berufs- oder Quereinsteiger sowie Mitarbeiter im Sportartikelhandel und -verleih eine kompakte theoretische und praktische Ausbildung zum Thema Fahrradtechnik an.

Als Trainer fungiert mit Wolfhard Schwab ein Vollprofi, der seit 30 Jahren an Fahrrädern "schraubt" und als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Fahrräder aller Art tätig ist. Weiters betreibt er ein eigenes Fahrradfachgeschäft samt Werkstatt im Gewerbepark Lodenfrey in Bad Ischl. Schwab lässt die Teilnehmer vom 24. bis 26. Februar 2022 (Do. 18 bis 21.30 Uhr, Fr. 15.15 bis 21.30 Uhr, Sa. 9 bis 12.30 Uhr) im WIFI Bad Ischl an seinem umfangreichen Wissen teilhaben. Anmeldung unter Tel. 05-7000-5300.