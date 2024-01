Ausbau der ÖBB-Lehrwerkstätten in Attnang-Puchheim

Um auch den Mitarbeiterbedarf in den Eisenbahnberufen abdecken zu können und in der Lehrlingsausbildung am neuesten Stand zu sein, bauen die Österreichischen Bundesbahnen ihre Lehrwerkstätte in Attnang-Puchheim aus. Bis Mai dieses Jahres entsteht am bestehenden Standort eine L-förmige, barrierefreie Halle, die durch einen verglasten Gang mit dem Bestandsgebäude verbunden ist. Der Zubau beherbergt unter anderem ein Zukunftslabor mit Laser und 3-D-Drucker, Schulungsräume, eine Werkstätte und einen EDV-Raum. Der Pausenhof wird teilweise überdacht und mit Pflanzen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper