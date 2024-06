Auf nasser Straße in Roitham gestürzt: Biker blieb mit Arm in Leitplanke hängen

Der 42-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Motorrad gegen 7:20 Uhr auf der B144 Richtung Lambach. In der Ortschaft Kemating geriet der Hinterreifen des Zweirads in einer langgezogenen Linkskurve auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Der 42-Jährige stürzte und geriet in die Leitplanke, wo er mit dem Arm in einer Stütze hängenblieb. Das Motorrad kam etwa 20 Meter entfernt zum Liegen.

Lokalisierung: Die Ortschaft Kemating bei Roitham:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Biker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper