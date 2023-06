"Aus Langeweile": Burschen verursachten 35.000 Euro Schaden

Brandeinsatz Anfang April in Attnang-Puchheim: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen.

Zahlreiche Fälle von schwerer Sachbeschädigung hat die Polizei im Raum Attnang-Puchheim und Schwanenstadt geklärt: Eine Gruppe von sechs jungen Männern soll in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 an 16 verschiedenen Tatorten Müllcontainer, Altpapiertonnen und Fassaden in Brand gesetzt haben.

Oft hantierten die Burschen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren dabei mit selbstgebauten Böllern. Außerdem beschädigten sie einen Balkon mit einem solchen Sprengkörper schwer und richteten auch an einem Moped Schaden an. Auch eine Urkundenunterdrückung geht auf das Konto des Sextetts.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Täter nun ausgeforscht werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Als Motiv nannten die sechs jungen Männer Langeweile und Gruppendynamik. Sie werden mehrfach bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

