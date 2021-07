Aus Jugendherberge wurde Pension "Haus Weyregg"

Mit viel Leidenschaft und unter Zeitdruck arbeiteten Norbert und Tanja Walkner bis kurz vor Saisonbeginn an der Frühstückspension "Haus Weyregg". Kurzfristig haben sie den Zuschlag bekommen, das ehemalige Jutel im Ortszentrum übernehmen zu dürfen.

"Ich kenne das Haus, seit ich klein war, bereits meine Mutter war hier mehr als 20 Jahre lang tätig", schildert Tanja Walkner. Aber: Das Jutel ist Geschichte. "Jetzt sind wir das Haus Weyregg."

Mit ihrem Mann Norbert betreibt sie seit Jahren das See-Buffet im Landesbad in Weyregg sowie im Winter ein Wirtshaus in Krispl (Salzburg). Viel Arbeit ist in die Neugestaltung der Zimmer bzw. des Hauses geflossen. Für die Taucher wurde ein Trockenraum geschaffen, für Kinder ein eigenes Spielzimmer, der Golfplatz ist in unmittelbarer Nähe und auch die ersten Pilger des Josefswegs, der direkt beim "Haus Weyregg" vorbeiführt konnten sie begrüßen. Als besonderes Highlight können Übernachtungsgäste im Sommer ihr Frühstück auf Wunsch im See-Buffet in Weyregg genießen, samt morgendlichem Seeblick.