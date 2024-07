Seit Mittwoch liegen die Pläne in den Gemeindeämtern Roitham, Desselbrunn, Laakirchen und Ohlsdorf in digitaler Form zur Einsicht auf. Die Energie AG will die drei historischen Wasserkraftwerke Gschröff, Siebenbrunn und Traunfall (sie gehören zu den ältesten des Landes) durch eine einzige moderne Staustufe ersetzen.