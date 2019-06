Aus dem Nichts zum Meister: Ein irres Wochenende bescherte Kammer Titel

Tumult im Fußball-Unterhaus: Wohl keiner hätte darauf gewettet, am allerwenigsten die Kicker des SK Kammer selbst. Denn fast wie die Jungfrau zum Kind kam plötzlich doch die Mannschaft aus Schörfling am Attersee zum Meistertitel in der Bezirksliga Süd, obwohl die favorisierte Elf der ASKÖ Ohlsdorf bloß zu Hause gegen Allhaming/Weißkirchen 1b gewinnen hätte müssen, um den sicher geglaubten Meistertitel und damit den Aufstieg in die Landesliga West zu fixieren. Doch das 1:1 war aufgrund der Tordifferenz zu wenig. Auch die ebenfalls um den Meistertitel mitkickende Union Buchkirchen hätte noch eine Chance auf den Titel gehabt, unterlag jedoch bei den Vöcklamarkt Juniors mit 1:2.

Im Endeffekt jubelte das Team des SK Kammer, das – nahezu entgegen jeder vorhergesagten Chance – auswärts bei der Union Gunskirchen mit 3:2 (2:2) siegte und sich quasi von hinten, aus dem tabellenmäßigen Nichts, zum Meistertitel schoss. Eine Sensation!

Joe Zauner, langjähriges SK-Kammer-Urgestein, einst Obmann und nunmehriger Mediensprecher des Vereins, sagte gestern im Interview zu den Salzkammergut-Nachrichten: "Damit haben wir in Kammer allesamt nicht gerechnet. Wir waren zwar ganz zu Beginn der Saison sogar einmal kurzzeitig Tabellenführer, aber dann sind wir einmal bis auf Platz fünf abgestürzt. Dass es jetzt zum Meistertitel und damit zum Aufstieg in die Landesliga West reicht, damit hat schon lange niemand mehr bei uns gerechnet. Wir wurden völlig überrascht." Gefeiert wurde am Wochenende beim SKK kurzfristig, aber entsprechend feurig.

In Ohlsdorf hingegen, wo alles für die Meisterfeier vorbereitet war, herrscht Stimmungstief. Sogar die Dressen mit den fröhlichen Meistersprüchen waren bereits vorgedruckt, doch es wollte nicht sein. Das 1:1 zu Hause gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b brachte aufgrund des Kammerer Sieges zwar Punktegleichheit (46), doch die Tordifferenz entschied mit 47:35 (Kammer) gegen 49:39 (Ohlsdorf) zugunsten der Mannschaft aus der Atterseegemeinde Schörfling.

Die bis zum Schluss noch um den Meistertitel mitkämpfende Union Buchkirchen musste sogar noch den Absturz vom einstigen Platz eins auf die endgültige Position vier hinter Kammer, Ohlsdorf und Neuhofen in Kauf nehmen.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at