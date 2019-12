Aus altehrwürdiger Gmundner Villa wird bis November 2020 ein Wohnhaus

Mit einem Spatenstich erfolgte kürzlich der Baubeginn zur Revitalisierung der Villa Satori in Gmunden. Das Haus in wunderschöner Lage mit unverbaubarem Seeblick war seit mehreren Jahren leergestanden und wird nun vom Welser Unternehmen Trio Development in moderne barrierefreie Wohnungen umgebaut. Die Experten bei der Revitalisierung alter, geschichtsträchtiger Gebäude errichten insgesamt sieben Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 54 und 132 Quadratmetern. Trio-Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer zur Villa Satori: "Dieses einzigartige Traunseejuwel befindet sich in ruhiger Lage in einem Villenviertel und somit in einer Lage, wo man heutzutage keine Grundstücke mehr bekommt. Sämtliche Wohnungen werden nach den modernsten Standards barrierefrei errichtet." Fertigstellung und Schlüsselübergabe sind im November des kommenden Jahres geplant.

Die sieben Wohnungen in der Villa Satori werden auf vier Ebenen errichtet, verfügen über großzügige Balkone oder Terrassen und sind per Lift barrierefrei erreichbar. Als Pkw-Abstellplätze werden Carports errichtet. Das Gebäude liegt in einer parkartigen Gartenanlage mitten in einem Villenviertel. Das Stadtzentrum von Gmunden ist nur einen Kilometer entfernt und damit leicht erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe: Die nächste Bushaltestelle liegt in 150 Metern Entfernung, die Haltestelle der Straßenbahn ist rund 550 Meter von der Villa Satori entfernt.

"Die neuen Wohnungen sollen bereits im November 2020 an die neuen Besitzer übergeben werden", sagt Trio-Firmengründer Knut Drugowitsch, dessen Unternehmen als Referenz unter anderem die Villa Post in Ebensee umfassend saniert und in hochwertige Wohnungen umgebaut hat.