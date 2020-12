Aus Stifters „Bergkristall“ wurde ein Kinderbuch

Das vermutlich bekannteste Werk Stifters entstand 1845 – ist also heuer 175 Jahre alt. Motivieren ließ sich Stifter dazu bei einem Besuch in Hallstatt bei Friedrich Simony. Stifter hatte den Dachstein-Forscher 1844 im Hause des Staatskanzlers Metternich kennengelernt. Im Sommer 1845 reiste der Schriftsteller nach Hallstatt, um ihn zu besuchen. Stifter nahm im Gasthaus „Grüner Baum“ Quartier und trug sich „mit Gattin“ ins Gästebuch ein. Am nächsten Tag machten das Ehepaar Stifter und Simony einen Spaziergang ins Echerntal, an den sich der Forscher Jahrzehnte später erinnerte: Stifter habe die Felsengruppe hinter der Echernmühle gezeichnet, als ein Kinderpaar aus dem Wald auftauchte, schreibt Simony in seinen Erinnerungen. Die beiden hätten Stifter erzählt, dass sie bei ihrem Großvater auf der Wiesalpe gewesen seien und von einem Unwetter überrascht worden seien. Sie hätten deshalb Schutz unter einem Felsüberhang gesucht.

Die Kinder und ihre Geschichte gingen dem Dichter nicht mehr aus dem Kopf. Tags darauf sinnierte er in der Stube Simonys, dass er sich die kleinen verletzlichen Personen in der „starren, ja todeskalten Umrahmung“ des winterlichen Dachsteins vorstelle. Dieses Bild sollte der Ausgangspunkt für die romantische Erzählung „Bergkristall“ werden - das berühmteste (und später auch verfilmte) Werk von Adalbert Stifter, das er 1845 zuerst allerdings unter dem Titel „Der heilige Abend“ in einer Zeitschrift veröffentlichte.



Stifter verlegte seine Geschichte getarnt aber leicht erkennbar ins Salzkammergut. Sein „Gschaid“ ist wohl das „Gschütt“ in Gosau. Ähnlich geht die deutsche Illustratorin Maren Briswalter vor. Sie präsentiert die Erzählung „Bergkristall“ 175 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung jetzt in Form eines Kinderbuches. Und so wie Stifter war auch sie zuvor auf Fact-Finding-Mission im inneren Salzkammergut, wo der Goiserer Historiker Michael Kurz ihr die Spuren zeigte, auf denen Stifter wandelte. „Es war manchmal etwas anstrengend, weil sie so detaillierte Auskünfte wollte“, sagt Kurz. „Aber was sie daraus gemacht hat, kann sich wirklich sehen lassen.“



Das Dörfchen Gschaid ist auf den Bildern unschwer als Gosau zu erkennen, die Schusterwerkstatt weist auf die Stube eines Goisererschusters hin. Für das Färberhaus in Millsdorf stand das alte Färberhaus im Zentrum von Goisern Pate, wo die Familie Steinbrecher im 19. Jahrhundert eine Färberei betrieb. Die Stube der Großeltern ist der der Anzenaumühle nachempfunden. Und natürlich verirren sich die beiden kleinen Helden auch im Kinderbuch in den schroffen Weiten des Dachsteinmassivs.



Mit großer Liebe zum Detail und scharfem Blick für das Wesentliche fing die deutsche Zeichnerin in ihrem Kinderbuch Aspekte des Salzkammerguts ein und stellt den Lokalbezug von Stifters Erzählung für Kinderaugen ein weiteres Mal her. Selten machte es mehr Vergnügen das 175-jährige Werk Stifters neu zu entdecken. Ein heißer Tipp - nicht nur zum Schenken, sondern auch zum Vorlesen, wenn der Lockdown in diesem Winter uns lange Abende beschert. (ebra)