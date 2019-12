Auracher Beachvolleyballerin ganz oben

Valerie Teufl aus Aurach am Hongar feierte gemeinsam mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin Eva Freiberger aus dem Mühlviertler Bezirk Perg die bisher erfolgreichste Saison ihrer Karriere.

2019 erspielten die beiden in 14 Starts nicht weniger als sieben Medaillen: Auf der Austrian Beach Tour Pro holte das Duo dreimal Silber (zweimal Graz, einmal Innsbruck) und einmal Gold (St. Johann/Tirol).

Bei jedem Antritt auf nationalem Boden schnitten Valerie und Eva als bestes österreichisches Team ab und konnten sich somit souverän die Gesamttourwertung sichern. Auch international zeigten die beiden groß auf: So gab es einen Sieg auf der Schweizer Toptour in Genf, zweimal Platz vier bei FIVB-1*-Turnieren in Daegu/Südkorea sowie Tel Aviv/Israel und eine Silbermedaille beim Einladungsturnier im litauischen Klaipeda.

Absolute Glanzlichter, wie ein neunter Platz beim FIVB-3*-Turnier in Edmonton/Kanada gefolgt von der Teilnahme beim Major-Bewerb in Wien, wo Eva und Valerie den Weltmeisterinnen sogar einen Satz abknöpfen konnten, wurden getoppt von der Qualifikation zur Europameisterschaft in Moskau im August. Lediglich bei den Staatsmeisterschaften blieben die Oberösterreicherinnen nach einer langen, kräftezehrenden Saison unter den Erwartungen.

"Nächstes Jahr wollen wir wieder voll angreifen", kündigt Valerie Teufl an. "Wir haben heuer unsere erfolgreichste Saison überhaupt gespielt. Dank unserem ‚TraineDrteam‘, den Sponsoren und unseren Freunden und Familien, die alle zu 110 Prozent hinter uns stehen, haben wir ein super Umfeld und wollen nächstes Jahr an die Erfolge von heuer anknüpfen."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at