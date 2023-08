August Mayer setzt seine Keramik-Spurensuche in Gmunden fort

Rechtzeitig vor der morgigen Eröffnung des Österreichischen Töpfermarktes in Gmunden legt der pensionierte Gmundner Volksschuldirektor August Mayer eine Fortsetzung seiner Broschüre „Keramikspuren in Gmunden“ vor. Der zweite Teil seiner Dokumentation ist ab heute im K-Hof, in der Bürgerservicestelle oder im Keramiklanden in der Kammerhofgasse zum Selbstkostenpreis von sieben Euro erhältlich.