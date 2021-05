Aufwendige B1-Brückensanierung in Vöcklabruck

Die 1947 errichtete Vöcklabrücke Wagrain auf der B1 Wiener Straße im Gemeindegebiet von Vöcklabruck muss aufgrund ihres Alters und der damit verbundenen Abnützungserscheinungen generalsaniert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag.

"Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wurden bereits vor Ausschreibung alle betroffenen Interessenten eingebunden, um die sinnvollste Sanierungsvariante umzusetzen", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. So werden nun über den Großteil der Bauzeit alle vier Fahrstreifen befahrbar sein. Lediglich sechs Wochen lang wird eine Reduzierung der Fahrstreifen von vier auf zwei notwendig sein, um die Sanierungen im Mittelbereich der Brücke durchführen zu können. Diese Maßnahmen werden in der verkehrsärmeren Sommerzeit durchgeführt.

Im Zuge der Generalsanierung werden Brückenabdichtung, Fahrbahnbelag, Betonrandbalken, Geländer, Leitschiene und Entwässerungen erneuert.

"Mit Ende der Sommerferien Mitte September dieses Jahres ist die rund 1,1 Millionen Euro teure Generalsanierung abgeschlossen", kündigt Steinkellner an.