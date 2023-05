Auftakt zur 19. Traunsee Woche

Die Traunsee Woche der Segler beginnt heute um 12 Uhr vor dem SC Altmünster mit der ersten von acht bis Sonntag geplanten Wettfahrten in der Klasse h26. Dabei macht ein Dutzend österreichischer Crews Jagd auf das ansonsten in getrennten Booten gegeneinander segelnde, aber am Traunsee als Team agierende Vater-Sohn-Gespann Josef und Florian Schwarz aus Deutschland.

Morgen und Sonntag wird in Altmünster um die "Goldene Yngling" gesegelt. Zu den Favoriten zählt Titelverteidiger Stefan Frauscher, der wieder mit Josef Weinhofer und Christian Spießberger für den Union Yacht Club Traunsee an den Start geht.

Ebenfalls ab morgen wird in Gmunden um den Europameistertitel in der Vier-Mann-Großsegelklasse Surprise gekämpft. Veranstalter ist die ASKÖ Gmunden Segeln (AGS). Bis Dienstag fahren 22 Boote aus fünf Nationen in zwölf geplanten Rennen um den EM-Titel. Am Christi-Himmelfahrts-Wochenende wird die Surprise-Staatsmeisterschaft ausgetragen.

