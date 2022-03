Auftakt für 62. Narzissenfest

Auf der Zlaim in Grundlsee fiel der Startschuss für die Suche nach neuen Hoheiten für das traditionelle und hoffentlich heuer wieder stattfindende Narzissenfest im steirischen Salzkammergut. Spaß, Sport und Geselligkeit standen im Mittelpunkt der Veranstaltung "Hoheiten im Schnee", die vergangenen Samstag in Grundlsee stattfand. 18 amtierende Hoheiten aus Österreich und Deutschland nahmen an diesem sportlich-gesellschaftlichen Ereignis teil, das zum fünften Mal von Narzissenfestverein und Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut organisiert worden war. Die bayerische Goaßmaß-Königin Bianca Rösch gewann den Skibewerb, bei den Rodlerinnen setzte sich die 43. bayerische Kartoffelkönigin Verena Wenger durch.

"Es freute uns sehr, dass nach einer zweijährigen Pause dieses Jahr 18 Hoheiten aus Österreich und Deutschland zum 5. Internationalen Hoheitentreffen ins Ausseerland Salzkammergut kamen", sagt Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. Narzissenkönigin Petra Ladreiter sowie die Narzissenprinzessinnen Simone Wiesauer und Romana Moser führten den Reigen an. Sie nahmen als Vorläuferinnen am Wettbewerb teil und saßen in der Jury. Zu den weiteren Gästen aus Österreich gehörten die Weinkönigin und Weinprinzessin aus dem Burgenland, die Weinhoheit aus der Steiermark und der Elsbeer-Prinz. Aus Deutschland kamen die Bier-, Drei-Burgen-, Goaßmaß-, Seenland-, Apfel-, Most-, Rosen-, Spargel-, Kartoffel- und Gerstenkönigin sowie die Zuckerrüben-Vizekönigin. Die Hoheiten stellten auf der Zlaim in Grundlsee ihr Können als Skifahrer unter Beweis, einige gekrönte Häupter waren mit der Rodel unterwegs.

Mit diesem Wettkampf startete offiziell auch die Bewerbungszeit für die neuen Narzissenfest-Hoheiten. Das größte Blumenfest Österreichs, das heuer seine 62. Ausgabe feiert, findet am 29. Mai erstmals an einem einzigen Austragungsort, nämlich in Altaussee, statt. Als Obmann des Narzissenfestvereins und Verantwortlicher für das Großereignis fungiert Rudolf Grill.