Aufsteiger Gschwandt eliminierte Pettenbach mit 5:3

In der ersten Runde des diesjährigen Traunsee-Almtal-Cups zeigte sich Landesliga-Aufsteiger Union Gschwandt weiter in blendender Form und eliminierte den künftigen Ligakonkurrenten Pettenbach klar mit 5:3 (1:2). Die Treffer für die Sirocic-Elf vor 150 Zuschauern erzielten Stefan Tiefenthaler, Nedim Rizanovic, Florian Mayrhofer und Janko Sirocic (2).

Bezirksligist ASKÖ Vorchdorf hatte gegen FC Altmünster (1. Klasse Süd) wenig Mühe und gewann mit 3:0, ebenso der SV Gmundner Milch, der in Ohlsdorf gar mit 5:0 als Sieger vom Platz ging. Wesentlich spannender ging es in Scharnstein her, wo die Hausherren gegen Favorit SK Bad Wimsbach bis zur 89. Minute mit 2:1 führten, sich im Finish aber doch noch mit 2:4 geschlagen geben mussten.

Somit kommt es im Halbfinale zum Laudachtalderby Vorchdorf gegen Gschwandt (Mittwoch, 19.30 Uhr, Vorchdorf), während Gmunden bereits morgen (19.30 Uhr) Bad Wimsbach empfängt. Im unteren Play-off muss Ohlsdorf zum SV Scharnstein (morgen, 18.30 Uhr) und Pettenbach zum FC Altmünster (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Das Finale steigt am Samstag in Pettenbach, wo ab 13 Uhr alle Plätze ausgespielt werden. Das Endspiel ist für 19 Uhr angesetzt. Eintritt bei allen Spielen: fünf Euro, Frauen und Kinder bis 15 Jahre frei.