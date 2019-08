Es ist ein Problem, das Gemeinden nicht lösen können. Deshalb wendet sich der Appell von sieben SPÖ-Bürgermeistern und drei Betriebsrätinnen aus dem Bezirk Vöcklabruck an die Landes- und an die Bundesregierung. "Die Situation in unseren Alten- und Pflegeheimen ist mehr als angespannt", sagen sie in einer gemeinsamen Erklärung.