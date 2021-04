Die Gmundner Basket Swans besiegten am Donnerstagabend im zweiten Match der Semifinalserie Best of 5 auswärts die Oberwart Gunners mit 86:80, stellten gesamt auf 2:0 und sind nun in einer guten Ausgangsposition um den Einzug in die ebenfalls Best of 5 zu spielende Finalserie. Ein Sieg fehlt den Schwänen somit noch, und dieser könnte bereits morgen im dritten Duell mit den Burgenländern eingefahren werden.