Aufregung um zwei gefällte Bäume in Vöcklabruck

Am Ufer der Vöckla wurden zwei Platanen gefällt.

Am Ufer der Vöckla beim Kolpingsteg wurden im Auftrag des Gewässerbezirkes zwei ausgewachsene Platanen gefällt. Vöcklabrucks Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne) kritisiert die Maßnahme. Der Mobilfunkbetreiber Magenta habe die Rodung gefordert, weil der Empfang schlecht sei, erklärt sie. „Wieder einmal wird in Vöcklabruck unsensibel mit Bäumen umgegangen“, so Pickhardt-Kröpfel. Diese seien wertvolle Schattenspender und ökologische Inseln. "Ersatzpflanzungen brauchen Jahrzehnte, um die gleiche Funktion erfüllen zu können."

Wilhelm Laimer, Leiter des Gewässerbezirk, weist diese Darstellung zurück. „Magenta machte uns darauf aufmerksam, dass herunterfallende Äste die Sendeanlage beschädigen könnten“, sagt er. „Dabei könnte es auch zu Sendeausfällen kommen, aber das ist nur ein Nebenaspekt. Die öffentliche Hand wäre auf jeden Fall in der Haftung, deshalb mussten wir reagieren. Auch deshalb, weil es dort Wanderwege gibt.“

Laimer weist auch darauf hin, dass die Fällung in Absprache mit der Naturschutzabteilung des Landes sowie mit der Stadtgemeinde Vöcklabruck durchgeführt wurde. Als Ersatz für die zwei Platanen würden zehn Jungbäume gepflanzt.

