Auffahrunfall in Regau  Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag gegen 18:15 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der Salzkammergutstraße von Regau kommend in Richtung Gmunden. An der Spitze der Kolonne fuhr ein roten Pkw, dessen Lenker gesucht wird. Dahinter war eine 33-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit ihrem Auto unterwegs, dahinter eine 34-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrer fünfjährige Tochter. Den Abschluss der Kolonne machte ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Pkw, auf dem Beifahrersitz saß dessen 45-jährige Lebensgefährtin.

Der unbekannte Lenker bremste laut Polizei sein Fahrzeug ab, um, trotz Sperrlinie, nach links in Richtung Rutzenmoos abzubiegen. Die beiden nachfolgenden Pkw-Lenkerinnen konnten noch rechtzeitig abbremsen. Der 41-Jährige bremste seinen Pkw ebenfalls ab, konnte allerdings einen Auffahrunfall mit dem Pkw der 34-Jährigen nicht mehr verhindern. Ihr Auto wurde nachfolgend auf den Pkw der Gmunderin geschoben.

Die 34-Jährige und deren Tochter wurden verletzt und von der Rettung in das Klinikum Vöcklabruck verbracht. Der Verursacher des Unfalls hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort.

Hinweise zu dem unbekannten Lenker bitte an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059133 4160.

