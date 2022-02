Auffahrunfall forderte vier Verletzte

Zum Unfall kam es gegen 12.45. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl war in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Bei Straßenkilometer 205,7 musste er mit seinem Pkw wegen eines Staus stehen bleiben. Ein dahinter fahrender 58-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach hielt ebenfalls an. Ein 40-jähriger Tscheche konnte jedoch trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Auto des 58-Jährigen, der wiederum auf das Auto des 50-Jährigen geschoben wurde, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Dieser und seine drei Mitfahrer, eine 49-Jährige, ein Elfjähriger und eine 14-Jährige, wurden verletzt. Sie konnten sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, so die Polizei. Die restlichen Beteiligten blieben unverletzt.