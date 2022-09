Wie berichtet, hatte die ÖBB-Personenverkehr AG für das Fahrplanjahr 2023 wieder einen Railjet-Halt in Vöcklabruck bestellt, dieser konnte aufgrund notwendiger Bauarbeiten entlang der Westbahnstrecke nicht sofort zugewiesen werden. Ein Entfall des Railjet-Stopps stand bevor, die Bevölkerung, aber auch Politiker so gut wie aller Fraktionen in den umliegenden Gemeinden und im ganzen Land stemmten sich dagegen.