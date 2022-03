Auf dem Weg in den Skiurlaub: Auto geriet auf Raststation in Vollbrand

Die Familien waren am frühen Samstagmorgen unterwegs in den Skiurlaub. Gegen 5.25 Uhr legten sie eine Toilettenpause entlang der A1 auf dem Rastplatz Hainbach-Nord ein. Nachdem der 45-jährige Fahrer das Auto abgestellt hatte, begann dieses aus dem Motorraum zu rauchen. Unmittelbar danach loderten bereits die Flammen. Die Insassen konnten noch sämtliche Gegenstände aus dem Wagen holen, ehe er in Vollbrand stand. Die Feuerwehren Rutzenmoos und Regau mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45 Mann konnten den Brand löschen. Das Fahrzeug brannte völlig aus, verletzt wurde zum Glück niemand.