Auf Schöpfung achten: Auch Nonnen haben einen ökologischen Fußabdruck

Den Franziskanerinnen von Vöcklabruck ist die Schöpfungsverantwortung schon lange wichtig. Seit 22 Jahren gibt es im Orden einen Arbeitskreis, der sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Ökologie, Fairtrade und Regionalität auseinandersetzt. "Wir bemühen uns, in unserer Gemeinschaft Entscheidungen mit Blick auf diese Themen zu treffen", sagt Generaloberin Sr. Angelika Garstenauer.

Derzeit lässt der Orden gerade seinen ökologischen Fußabdruck erheben. Das Ergebnis soll Entscheidungshilfe für weitere Maßnahmen sein, wobei ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden sollen.

"Wir nehmen uns von der Schöpfung mehr, ja viel mehr, als uns zusteht und der Schöpfung guttut", schreibt Generalvikarin Sr. Teresa Hametner in der neuen Ausgabe des Franziskanerinnen-Magazins. In ihrer Kolumne bricht sie eine Lanze für den Verzicht und seine positive Seite. Sie verweist auf das Beispiel Franz von Assisi, wonach man durch Verzicht auch reich werden kann.

Die Schöpfungsverantwortung versuchen die Franziskanerinnen in vielen Bereichen zu leben: Von den Küchen in den Konventen, in denen auf Regionalität, Ökologie und Fairtrade Wert gelegt wird, bis zur nachhaltigen Forstwirtschaft in ihrem Waldbesitz. Sr. Angelika: "Sorgsamer Umgang, Achtung, Wertschätzung der Schöpfung bedeuten auch, die Würde des Menschen in allen Lebensbereichen zu achten und wertschätzend mit jedem Geschöpf umzugehen."

Leiterin des Arbeitskreises ist Sr. Wilburgis Demal, die bis Herbst Konventverantwortliche im Mutterhaus war. "Es geht darum, einen Lebensstil zu entwickeln, der nicht auf Kosten anderer geht", spricht sie von "christlicher Pflicht".

Das aktuelle Magazin der Franziskanerinnen widmet sich der Nachhaltigkeit und kann kostenlos angefordert werden: generalsekretariat@franziskanerinnen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.