Auf frischer Tat ertappt

Nach umfangreichen Erhebungen von Beamten der städtischen Sicherheitswache und der Polizeiinspektion Gmunden konnte am Dienstag ein Zwölfjähriger aus dem Bezirk Gmunden als jener Verdächtiger ausgeforscht werden, der am Mittwochabend der vergangenen Woche die öffentliche Toilette in der Kursaalgasse in Gmunden mit Klopapier verstopft haben soll. Anschließend zündete er das Papier an. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die von einem zufällig vorbeikommenden Passanten entdeckt und sofort gemeldet wurde.

Der tatverdächtige Bub wurde vorgestern gegen 17 Uhr von Exekutivbeamten unmittelbar vor der Begehung einer weiteren Tat in der WC-Anlage ertappt und befragt. Dabei gestand er sämtliche Sachbeschädigungen, die seit 3. März in der öffentlichen Toilette begangen wurden. Als Motiv für die Sachbeschädigungen gab der Zwölfjährige Langeweile an.