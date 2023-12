Auf Feuerkogel-Skipiste gestürzt: 14-Jährige verletzt

Die zwei Mädchen aus dem Bezirk Gmunden fuhren am Samstag gemeinsam im Skigebiet Feuerkogel entlang der roten Piste Gsoll Panorama talwärts.

Die beiden Freundinnen, beide sehr versierte Skifahrerinnen, carvten mit hohen Geschwindigkeiten. Als eine der beiden im Bereich der sogenannten Zielhütte eine Linkskurve machte, touchierte sie leicht die hinter ihr fahrende Freundin. Diese stürzte und klagte über starke Schmerzen.

Da die Bergrettungen Ebensee und Traunkirchen zufällig eine Pistendienstübung durchführten, konnte unmittelbar nach dem Unfall das Mädchen erstversorgt werden und der Notarzthubschrauber verständigen. Dieser brachte die 14-Jährige in das Klinikum Vöcklabruck. Die zweite Mädchen klagte ebenfalls über leichte Schmerzen und gab an, sich selbstständig in einem Klinikum untersuchen zu lassen.

