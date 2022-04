"Es ist eine Serie, in der alles passieren kann." Michael Dittrich, Obmann der Raiffeisen Flyers Wels, denkt nicht im Traum daran, schon nach dem verlorenen ersten von maximal fünf Viertelfinalduellen mit dem amtierenden Basketballmeister Gmunden die Flinte ins Korn zu werfen. "Wir sehen uns noch", sagte Kapitän Davor Lamesic am Sonntag nach der 85:90-Niederlage in Gmunden. Es klang deutlich nach einer Kampfansage.