Morgen um 19 Uhr empfangen die Gmundner Basket Swans in der dritten Runde der Basketball-Bundesliga mit Kapfenberg in der Volksbank-Arena einen weiteren heißen Anwärter auf den Meistertitel. Zum Auftakt setzte es ja gegen Klosterneuburg eine herbe 68:75-Heimniederlage. In Runde zwei konnten die Schwäne in Traiskirchen mit 96:81 reüssieren. Doch Serientitelträger (Meisterschaft, Cup, Supercup) Kapfenberg scheint sich als große Hürde aufzubauen.