Auf der Suche nach den Namen der Verunglückten am Gosaukamm

Bald ist es zwei Jahre her, dass Laurenz Steiner von einer Klettertour am Gosaukamm nicht mehr nach Hause zurückkehrte. Der 20-Jährige aus Radstadt (Bezirk St. Johann im Pongau) war im Oktober 2019 beim Abseilen von der Großen Bischofsmütze (2458 Meter), mit einem losen Felsblock in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.