Auf den Campingplätzen hofft man, dass die Deutschen kommen dürfen

Am 29. Mai dürfen mit den Hotels auch die Campingplätze wieder aufsperren. Noch stehen hinter der Saison 2020 viele Fragezeichen, aber eines ist schon fix: Wenn die deutschen Gäste ausbleiben, werden die Nächtigungszahlen in den Keller rasseln – nicht zuletzt wegen fehlender Touristen mit Reisemobil und Wohnwagen.

Der Campingplatz "Mond See Land" von Herta Wiedlroither in Tiefgraben zählt mit 180 Stellplätzen nicht nur zu den besten in Europa, mit 30.000 Nächtigungen ist er auch der nächtigungsstärkste Tourismusbetrieb im Mondseeland. "50 Prozent unserer Gäste kommen aus Deutschland", schildert Wiedlroither. Wenn die wegfallen, "wird’s nicht rosig." Ein Viertel ihrer Kunden reisen aus den Niederlanden an; viele von denen hätten bereits storniert, weil die Durchreise durch Deutschland ungewiss ist.

Die Campingplatz-Betreiberin am Mondsee rechnet für heuer mit einer maximalen Auslastung von 40 Prozent. Dabei ist Wiedlroither überzeugt, mit der Größe der Stellplätze genügend Abstand halten zu können. Mit Mund-Nase-Schutz in der Rezeption, Trennwänden aus Plexiglas im Waschbereich und Desinfektionsspendern auf dem Campinggelände könne man die notwendigen Schutzmaßnahmen umsetzen, ist sie überzeugt.

Mit 190 Stellplätzen ist Camping Grabner in Steinbach einer der größten Plätze am Attersee. Trotz des idealen Campingwetters im April und Mai war kaum ein Platz belegt. Nur Dauercamper, die einen Nebenwohnsitz angemeldet haben, dürfen kommen. "Da tut es schon weh, wenn man sieht, dass auf öffentlichen Plätzen rund um den See Wohnmobile stehen", schildert Manfred Grabner den OÖNachrichten.

"Wir haben sehr viele deutsche und tschechische Gäste und Familien", berichtet Grabner. "Wir haben alles hergerichtet, aber es ist schwierig zu planen. Wir warten auf die Regeln der Regierung."

Der Steinbacher Campingplatz-Betreiber bietet seinen Kunden bis 1. Juli eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung an. Dies sei jedoch mit einem extremen Verwaltungsaufwand verbunden.

Auch er ist davon überzeugt, dass das Distanzhalten auf dem Platz und in den Sanitäranlagen kein Problem darstelle. Dennoch stellt sich Grabner auf einen Gästerückgang ein. "Das wird heuer keine leichte Phase."

Artikel von Gerhard Hüttner